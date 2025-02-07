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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ЮГК
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07 февраля 2025 года 18:17
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ЮГК
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ЮГК представил слабые операционные результаты за 2024 год, - пишет эксперт. - Несмотря на ощутимое сокращение производства золота по итогам 2024 году вследствие приостановки работы 4 карьеров Уральского хаба на 3 месяца по требованию Ростехнадзора, в 2025 году компания рассчитывает наверстать потери и продолжить наращивать добычу до 2028 года., сохраняя при этом опции для роста на горизонте свыше 3 лет. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг ЮГК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮГК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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