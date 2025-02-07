"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 600 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 600 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"В настоящий момент отмечаем сильную перепроданность в акциях "Роснефти" относительно рынка, а также нефтяных акций, таких как "Лукойл" и "Татнефть". - отмечают аналитики. - Акции компании с начала года упали на 14% при росте рынка на 5%. Мы считаем, что это падение избыточно и открываем спекулятивную идею лонг с таргетом 600 рублей, что дает апсайд примерно 13%".

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