"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1440 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 19,8% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"В условиях неблагоприятной конъюнктуры "Северсталь" показала неоднозначные результаты, но заявила об амбициозных планах, - пишет аналитик Сергей Калачев. - Производство стали снизилось, но компании удалось сохранить объемы продаж. Реализация Стратегии-2028 обещает рост EBITDA, но требует больших инвестиций уже в текущем году. Падение денежного потока оставило акционеров без дивидендов за 4К 2024 и как минимум снизит дивидендную доходность акций в 2025 году. Однако мы считаем, что рынок уже учел этот негатив в цене акций, в то время как инвестиции создают задел для будущего роста акционерной стоимости".

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На долю группы приходится около 15% объема выпуска стали в стране.

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