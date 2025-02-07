Рынок акций РФ днем растерял утренний рост из-за фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи сполз к 2965п

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ днем в пятницу растерял утренний рост из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, в то время как дорожает нефть (фьючерс на Brent подрос до $75 за баррель); инвесторы продолжают ожидать свежих геополитических новостей вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи опустился в район 2965 пунктов после утреннего роста выше 2985 пунктов, в лидерах снижения выступают акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,7%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2965,11 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2985,36 пункта), индекс РТС - 963,96 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. (-1,15 рубля).

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Подешевели также акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы").

Подорожали акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, в пятницу торги на рынке акций проходят относительно спокойно, что вполне ожидаемо для конца недели. Инвесторы продолжают ожидать новостей с геополитической арены и сигналов от ЦБ РФ. На следующей неделе состоится Мюнхенская конференция, в ходе которой могут начать появляться очертания будущего урегулирования российско-украинского конфликта, а в пятницу, 14 февраля, ЦБ РФ огласит свое решение по ставке, напомнил аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи по-прежнему находится в рамках консолидации возле полугодовых максимумов под сильным уровнем 3000 пунктов. Для прорыва вверх этого устойчивого сопротивления нужны мощные катализаторы, в качестве которых могут выступить позитивные новости вокруг украинского кризиса или начало смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

Таким образом, основной фокус инвесторов смещается на конец следующей недели, когда начнется Мюнхенская конференция, а также состоится февральское заседание ЦБ по ставке, отметили эксперты.

Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, нефть марки Brent в пятницу подросла, но завершает снижением третью неделю подряд, при этом техническая картина указывает на вероятность отскока вверх от линии наметившегося нисходящего тренда. Минфин США ввел санкции в отношении финансовой сети, которая может быть связана с поставками иранской нефти в Китай. Нефтегазовые трейдеры просят китайские власти отменить пошлины против нефти и СПГ из США, отметила эксперт.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ подошел к зоне сильного сопротивления 3000 пунктов по индексу МосБиржи, но поводов для его пробоя пока не видно. Скорее всего, с учетом фактора пятницы, после роста состоится коррекционный откат. "Прорыва" можно ожидать на следующей неделе, когда в пятницу состоятся два важнейших события - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и Мюнхенская конференция, где Штаты могут представить свое видение разрешения украинской проблемы. Не исключено, что выход из боковика может быть заблаговременным, на ожидании позитива, считает эксперт.

В условиях стабилизации инфляции, замедления кредитования и укрепления курса рубля ЦБ РФ оставит ставку неизменной и даст мягкий прогноз, полагает Антонов.

В золоте тренд остается восходящим и практически весь рынок ждет ухода котировок к $3000 за унцию, что выглядит вполне достижимым. Поэтому среднесрочно позиции по золоту и акциям золотодобывающих компаний стоит держать, а спекулятивно - докупать на просадках. "Шорты" по золоту выглядят неоправданно рискованными даже с учетом имеющейся локальной перекупленности. В акциях "Селигдара" сейчас сосредоточена основная активность спекулянтов, обороты торгов по ним превышают показатели Сбера. Поэтому движения могут быть сильными и резкими. "Полюс" рекомендуется спекулятивно докупать на просадках, считает Антонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском рынке акций сохраняются умеренно позитивные настроения, индекс МосБиржи остается нацеленным на рубеж 3000 пунктов.

Оптимизм инвесторов, вероятно, связан с данными по инфляции, вышедшими в среду, полагают эксперты. Индекс потребительских цен, по данным Росстата, за неделю по 3 февраля вырос на 0,16%. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с концом 2024 года, что в сочетании с замедлением кредитования не дает Банку России веских оснований для повышения ключевой ставки на заседании в феврале, до которого осталась всего неделя.

"Мы полагаем, что на заседании регулятор сохранит ставку на прежних уровнях. Хотя допускаем, что Банк России может принимать решения по ставке, повышая или снижая ее на основе фракционного подхода, например, шагом по 0,25 п.п., что вряд ли окажет существенное влияние на сложившиеся рыночные настроения", - считают эксперты "Цифра брокер".

В США индексы акций завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности. Просел индекс Dow (-0,3%), подросли индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%).

Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось. В результате подорожали акции банков, в том числе JPMorgan (+2,4%), Goldman Sachs (+2%), Citigroup (+3,6%), Morgan Stanley (SPB: MS) (+1,6%), Bank of America (+1,3%), Wells Fargo (SPB: WFC) (+1,7%).

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,2%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в декабре выросли на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев и стал максимальным с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,2%, по данным Trading Economics. Расходы в декабре относительно предыдущего месяца увеличились на 2,3% при ожидавшемся сокращении на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng поднялся до максимума за два месяца, завершив "в плюсе" четвертую неделю подряд.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены восстанавливаются после снижения до минимумов с начала года в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $74,99 за баррель (+0,9% и -0,4% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,27 за баррель (+0,9% и -0,6% накануне).

Саудовская госкомпания Saudi Aramco накануне объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,3%), MDMG (MOEX: MDMG) (-2,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%).

Выросли акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+8,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+3,2%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 43,39 млрд рублей (из них 6,32 млрд рублей пришлось на акции "Селигдара", 4,2 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" (SPB: TCSG) и 4,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).