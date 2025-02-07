Давление на котировки акций ЮГК, скорее, всего, сохранится - инвестбанк "Синара"

Разочарование инвесторов перспективами "Южуралзолота" (ЮГК) продолжит давить на акции компании, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Руководство ЮГК сообщило прогноз производства золота на этот год: ожидается увеличение на 13-35% г/г до 12,0-14,4 тонн, - отмечает эксперт Дмитрий Смолин. - Оценка основана на консервативном сценарии. Как мы понимаем, прогноз был пересмотрен в сторону снижения из-за ограничений Ростехнадзора, наложенных на уральские активы, где для восстановления объемов может потребоваться длительное время. Объявленная оценка по выпуску золота в 12,0-14,4 тонн хуже наших и рыночных ожиданий. После публикации результатов акции ЮГК подешевели на 5%, и давление на котировки, скорее, всего, сохранится: не исключено, что инвесторы разочаровываются в перспективах ЮГК".

Также ЮГК опубликовала слабый операционный отчет за 2024 год: производство золота сократилось на 17% г/г до 10,6 тонн (341 тыс. унций) из-за остановки работ на месторождениях Уральского хаба на 3-4 месяца по требованию Ростехнадзора. Золота произведено на 12% меньше, чем ожидали эксперты инвестбанка (390 тыс. унций). Производство на проектах Сибирского хаба увеличилось лишь на 15% г/г до 7,2 тонн и не компенсировало падение на Урале, оказавшись к тому же ниже предыдущего прогноза менеджмента (7,8 тонн).

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