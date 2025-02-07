Вероятны колебания индекса S&P; 500 в диапазоне 6046-6125 пунктов в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6046-6125 пунктов на торгах в пятницу, при средней волатильности котировок считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

Эксперт отмечает, что фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют умеренную разнонаправленную динамику и прогнозирует на предстоящую сессию средний уровень волатильности при позитивном балансе рисков с учетом оптимизма в отношении статистики по рынку труда и возможного пересмотра прогнозов в отношении действий ФРС на ближайших заседаниях в сторону более активного смягчения ДКП.

Аналитик ориентируется на колебания S&P 500 в диапазоне 6046-6125 пунктов в пятницу.

"С технической точки зрения индекс S&P 500 завершил очередную сессию ростом, однако доля акций индекса, находящихся выше своих 20-дневных средних, как и в начале недели, остается около 60%, - отмечает Ободников. - Таким образом, расширения ралли не происходит, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность при совершении покупок. В ближайшие сессии возможна консолидация бенчмарка в пределах 5925-6125 пунктов. Повышенная волатильность сохранится. Среднесрочный тренд остается восходящим, пока S&P 500 держится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь падение ниже 5780 пунктов поставит этот тренд под угрозу".

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