"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 635 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инарктика" представила данные неаудированной управленческой отчетности за 12 месяцев 2024 года. Аналитики отмечают, что несмотря на утрату рыбы в результате форс-мажора, компания показала сильные результаты по выручке благодаря сезонному ускоренному росту биомассы рыбы в воде во II полугодии.

"С технической точки зрения акции компании находятся вблизи сильного уровня сопротивления. При пробитии открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 750 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,45", - указывают в "Финаме".

"Инарктика" - компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.