"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Henderson с прогнозной стоимостью 770 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, а с учетом дивидендов доходность может составить 19%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Эмитент в конце января опубликовал операционные результаты по итогам 2024 года, а также представил собственные прогнозы на 2025-2027 гг. Фактическая динамика выручки оказалась немного выше наших оценок, однако прогнозы на 2025-2027 гг. совпали с ожиданиями. Поэтому мы не видим необходимости изменять целевую цену акций. На горизонте года ждем, что Henderson выплатит 33 рубля дивидендов на акцию с доходностью 4,8%, - указывает эксперт инвесткомпании.

Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания производит и продает одежду, обувь и парфюм для мужчин. Эмитент управляет 158 салонами, расположенными в 64 городах РФ и Армении.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.