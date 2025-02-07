Акции ЮГК интересны к покупке в среднесрочной перспективе - ПСБ

Акции "Южуралзолота" (ЮГК) интересны к покупке в среднесрочной перспективе, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 1,06 рубля за штуку, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эмитент в пятницу сообщил, что производство золота в 2024 году сократилось на 17%, до 10,6 тонн, отмечает аналитик. Причина - приостановка работ на ключевых уральских карьерах с августа по середину декабря из-за запрета Ростехнадзора. ЮГК сообщила, что устранила все замечания и следует рекомендациям регулятора.

Золотодобытчик прогнозирует, что в 2025 году производство возрастет до 12-14,4 тонн. (+13-35%). ЮГК также подтвердила долгосрочный прогноз по росту производства до 18 тонн золота в год на горизонте трех лет.

"Представленные результаты и прогнозы хуже наших ожиданий, но не критично. Мы ожидаем неплохих финансовых результатов по итогам года на фоне роста цен на золото на 23%. В 2025 году ждем кратного роста чистой прибыли из-за еще более благоприятной конъюнктуры. По-прежнему считаем ЮГК интересной историей роста, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Снижение стоимости бумаг по факту выхода производственной отчетности считаем лишь фиксацией прибыли после бурного роста последних недель. На наш взгляд, бумаги интересны к покупке в среднесрочной перспективе. Целевая цена на горизонте двенадцати месяцев - 1,06 руб."

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