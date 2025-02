Нефть дорожает с минимумов с начала года

Индексы США завершили торги четверга без единой динамики, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Китая и Гонконга растут в пятницу, остальная Азия в минусе. Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности.

Tapestry (SPB: TPR), которой принадлежат несколько модных брендов, во втором финквартале (завершился 28 декабря) увеличила выручку на 5%, а также улучшила прогноз на текущий финансовый год. Котировки акций компании взлетели на 12%.

Цена бумаг Philip Morris International (SPB: PM) подскочила на 11% - до рекорда. Табачный концерн в четвертом квартале получил выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий квартал и весь 2025 год.

Tapestry и Philip Morris стали лидерами роста среди компаний, входящих в расчет S&P 500.

Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) в октябре-декабре зафиксировал скорректированную прибыль и выручку выше предположений аналитиков. Бумаги оператора ресторанов быстрого питания подорожали на 9,7%.

Стоимость Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) увеличилась также на 9,7%. Модный дом в третьем финквартале (закончился 28 декабря) получил скорректированную прибыль и выручку больше ожиданий, а также улучшил прогноз роста доходов в текущем фингоду.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) ушли вверх на 4,9%. Квартальная скорректированная прибыль гостиничной сети превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, компания дала хороший прогноз чистой прибыли на этот год.

Фармацевтическая Eli Lilly (SPB: LLY) в октябре-декабре нарастила чистую прибыль более чем вдвое, а скорректированный показатель превысил прогнозы рынка. Акции компании подорожали на 3,4%.

Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось. В результате подорожали акции банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,6%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,6%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,3%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 1,7%.

В то же время цена бумаг Skyworks Solutions (SPB: SWKS), производителя компонентов для смартфонов, упала на 24,7% - рекордное снижение более чем за 20 лет. Причиной стало заявление руководства компании об ожидаемом сокращении доходов от работы с крупнейшим партнером. Его имя не называлось, но аналитики полагают, что этим партнером является Apple.

Стоимость Honeywell International (SPB: HON) снизилась на 5,6%. Корпорация объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение в сфере аэрокосмической промышленности. Такое решение вместе с ранее объявленным планом отделения бизнеса по производству специализированной химической продукции разделит Honeywell на три компании с отдельным листингом.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подешевели на 3,7%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи получил рекордную выручку по итогам квартала, завершившегося 29 декабря, однако дал разочаровавший инвесторов прогноз на текущий период.

Котировки бумаг Ford Motor (SPB: F) опустились на 7,5%. Автопроизводитель ожидает, что в 2025 году скорректированная EBIT будет находиться в диапазоне $7-8,5 млрд, то есть существенно снизится по сравнению с прошлым годом ($10,2 млрд). Консенсус-прогноз составляет $8,3 млрд.

Бумаги Roblox (SPB: RBLX) упали в цене более чем на 11%, поскольку число активных пользователей онлайн-платформы видеоигр компании оказалось ниже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 125,65 пункта (на 0,28%) и составил 44747,63 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 22,09 пункта (на 0,36%) - до 6083,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 99,66 пункта (на 0,51%) и завершил сессию на отметке 19791,99 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают негативную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 1,5%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,2% - до максимума за два месяца, завершая "в плюсе" четвертую неделю подряд.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции автопроизводителей Geely, Li Auto (SPB: LI) и BYD, подорожавшие на 8,9%, 6,3% и 5,3% соответственно.

Также существенно прибавили в цене бумаги компьютерной компании Lenovo - 7,5%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - 5,8%, производителя спортивной продукции Anta Sports Products - 4,1%, девелопера Longfor - 3,9%.

При этом опустилась стоимость нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,5% и 1,6% соответственно, а также банков ICBC, China Construction Bank и Bank of China - на 1,7%, 1,6%, 1,5% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,5%.

Локомотивами снижения выступают акции машиностроительной IHI Corp. (-8,8%), а также производители оптики Nikon (-8,4%) и Konica Minolta (-6,1%).

При этом котировки бумаг маркетплейса Mercari взлетели на 21% благодаря хорошей квартальной отчетности. Также повышается стоимость автопроизводителей Subaru (+8,4%) и Nissan (+8,3%).

Потребительские расходы в Японии в декабре выросли на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев и стал максимальным с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,2%, по данным Trading Economics.

Расходы в декабре относительно предыдущего месяца увеличились на 2,3% при ожидавшемся сокращении на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК снизился на 0,6%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,2%, сталелитейной Posco - на 1,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,7%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,9%, чипмейкера SK Hynix - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,1%.

Снизились котировки бумаг угольных компаний Yancoal Australia (-5,8%) и Whitehaven Coal (-3,9%), а также представителей энергетического сектора Beach Energy (-5,2%), Contact Energy (-4,8%) и Strike Energy (-4,7%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,6% и 0,5% соответственно.

Цена акций Domino''s Pizza Enterprises подскочила на 21,3% после того, как сеть пиццерий сообщила о намерении ускорить закрытие неприбыльных точек по всему миру, в том числе 80 в Японии.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск подорожали на $0,32 (0,43%) - до $74,61 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,4%), до $74,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,25 (0,35%) - до $70,86 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,42 (0,6%), до $70,61 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

"Нефтяной рынок испытывает повышенную волатильность, котировки колеблются под влиянием данных о запасах в США и торговой напряженности с одной стороны и решением Saudi Aramco повысить цены для азиатских клиентов с другой, - отметила старший аналитик XS.com Рания Гуле. - Такие смешанные сигналы создают атмосферу неопределенности".