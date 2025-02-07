Текущая просадка котировок золота вряд ли будет глубокой - "Алор Брокер"

Текущая просадка котировок золота вряд ли будет глубокой, тренд остается восходящим, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"После пятидневного непрерывного роста с обновлением исторических максимумов немного скорректировалось в четверг золото. Не думаем, что просадка будет глубокой, тренд остается восходящим. Практически весь рынок ждет ухода котировок к $3000 за унцию, значит, так тому и быть, - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии. - Поэтому среднесрочно позиции по золоту и золотым акциям стоит держать, а спекулятивно - докупать на просадках. "Шорты" по золоту выглядят неоправданно рискованными даже с учетом имеющейся перекупленности и попыток котировок выйти из восходящего канала вверх".

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