SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций МДМГ

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1150 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал операционные результаты. В четвертом квартале рост компании ожидаемо замедлился, констатируют эксперты. Год к году выручка выросла на 14% - по большей части из-за увеличения среднего чека, динамика в регионах оказалась сильнее, чем в Москве.

Аналитики инвестбанка отмечают, что на конец года на балансе "МД Медикал Груп" было 6 млрд руб. По их мнению, дивиденды за четвертый квартал составят 20 рублей на акцию с доходностью 2%. А рекомендацию по выплате совет директоров может дать одновременно с публикацией отчетности по МСФО в конце марта.

SberCIB считает операционные результаты компании нейтральными. Оценка ее бумаг осталась прежней - "покупать", таргет - 1150 рублей за штуку, сообщается в материале.

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