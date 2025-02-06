Инвестбанк "Синара" повысил целевую цену акций Газпрома до 155 руб

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 130 рублей до 155 рублей за штуку, что предполагает полную расчетную доходность в 30% до конца 2025 года, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Из-за быстрого отбора газа из хранилищ в ЕС в этом отопительном сезоне (в настоящее время они заполнены чуть более чем наполовину) вследствие погодных условий и остановки поставок через Украину прогноз цен TTF на 2025 год мы подняли до $500, на 2026 год - до $430 за тысячу кубов, - отмечает эксперт. - Основная интрига, которая прояснится в мае - июне, связана с размером дивидендов за прошлый год: исходя из политики компании они могут быть значительными (доходность в 19%), однако правительство не заложило их в бюджет. С учетом обновленного прогноза цен на газ наша новая целевая цена по акциям "Газпрома" - 155 рублей за штуку".

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