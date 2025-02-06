"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций T-Mobile US Inc., при этом повысил прогнозную стоимость до $154,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 35% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Эмитент является ведущим провайдером сети 5G в США и демонстрирует лучшую динамику операционных и финансовых показателей в отрасли, отмечает эксперт.

Компания представила за 2024 год сильный (лучше ожиданий аналитиков) отчет, согласно которому увеличила свою рентабельность до рекордных значений, указывает Степанов.

Также, обращает внимание он, у компании амбициозные планы на ближайшие пять лет на фоне высокого спроса на подключение к 5G как со стороны частных абонентов, так и со стороны бизнеса. Эмитент регулярно совершает выгодные для себя M&A-сделки и предлагает новые услуги клиентам - как B2C, так и B2B.

"Тем не менее мы считаем, что акции T-Mobile, несмотря на всю эффективность компании, сейчас сильно переоценены в сравнении с мировыми аналогами и собственными историческими мультипликаторами. Поэтому текущие уровни могут быть интересны для фиксации позиций", - заключает Степанов.

T-Mobile US Inc. - американская телекоммуникационная компания, провайдер беспроводной мобильной связи и беспроводного интернета, ведущий провайдер сети 5G в США.

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