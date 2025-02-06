Акции Интер РАО, РусГидро и Россетей могут быть интересны инвесторам - "Цифра брокер"

Акции "Интер РАО", "РусГидро" и "Россетей" могут представлять интерес для инвесторов среду бумаг российского сектора электроэнергетики, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Сектор электроэнергетики отличается защитными характеристиками. В зависимости от эмитента, акции электроэнергетических компаний могут предложить инвесторам достойную дивидендную доходность и/или привлекательные оценочные коэффициенты. Доходы компаний легко поддаются прогнозированию, учитывая регулируемые тарифы в отрасли. Кроме того, привлекательность компаний подчеркивается пониженной долговой нагрузкой. Из общего числа представленных на Московской бирже компаний в секторе электроэнергетики мы выделяем "Интер РАО", "Русгидро" и "Россети", - пишут эксперты в обзоре.

"Интер РАО" активно развивает программы модернизации на период с 2024 по 2028 годы, что позволит снизить удельный расход топлива и повысить мощность энергоблоков, отмечают аналитики. Компания является бенефициаром высоких процентных ставок, что позитивно отражается на ее чистой денежной позиции, которая составила 383 млрд руб. по итогам 9М24. Дополнительным драйвером роста, по мнению экспертов "Цифра брокера" станет запуск Новоленской ТЭС в 2028 году, что повысит финансовые результаты эмитента в условиях будущего снижения ключевой ставки и уменьшения доли процентных доходов.

"Россети" находятся на этапе масштабных капиталовложений, из-за чего отказалась от выплаты дивидендов в период с 2022 по 2026 годы, однако глава компании неоднократно заявлял, что бизнес может вернуться к распределению прибыли ранее 2026 года, если позволит финансовая ситуация. Кроме того, обращают внимание в инвесткомпании, текущая оценка по мультипликатору P/E находится значительно ниже исторического среднего значения 3,2.

"РусГидро" направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли (и не менее, чем среднеарифметическое значение дивиденда за последние три года). По итогам 2024 года дивидендная доходность может составить около 10%. Тем не менее, указывают аналитики, в отличие от других представителей энергетической отрасли, у эмитента относительно высокая долговая нагрузка, коэффициент "Чистый долг"/EBITDA превышает 3х, и высокая оценка по мультипликатору Р/К, около 5х.

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