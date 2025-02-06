Цена акций AMD пока может продолжить снижение - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Advanced Micro Devices (AMD) пока могут продолжить снижение, возможно восстановление цены бумаг Walt Disney Co., сообщается в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Бумаги подешевели за сессию среды на 6,3%, поскольку в 4К24 продажи ключевого сегмента центров обработки данных не оправдали ожиданий, констатируют эксперты: при прогнозе в $4,14 млрд они составили лишь $3,86 млрд. Между тем выручка AMD ($7,66 млрд) превысила прогноз ($7,53 млрд), как и скорректированная прибыль на акцию ($1,09 против $1,08). Продажи в 1К25 компания оценивает в $7,1 млрд, плюс-минус $300 млн. "Считаем, что созданный негативный фон еще не до конца развеялся", - указывают эксперты.

Несмотря на хорошие результаты за первый квартал 2025 финансового года, стоимость бумаг Walt Disney Co. снизилась в среду на 2,4%. Эмитент рассчитывает на двузначный прирост операционной прибыли сегмента парков развлечений, а в направлении потокового вещания - на прибавку примерно в $875 млн. Кроме того, компания в 1К25 выкупила своих акций на $794 млн и намерена до конца года потратить на эти цели еще $3 млрд. "Ожидаем восстановления котировок", - говорится в обзоре аналитиков.

На фоне недотянувшего до среднерыночной оценки показателя прибыли за 4К24 и не самого оптимистичного прогноза по заказам на 1К25 котировки Uber Technologies упали в среду на 7,6%, констатируют в инвестбанке. По итогам 4К24 скорректированная прибыль на акцию составила $0,23 при более чем вдвое большем прогнозе аналитиков ($0,50). По выручке же компания превзошла ожидания ($11,96 млрд против $11,77 млрд). В 1К25 Uber ожидает валовый объем заказов в $42-43,5 млрд при собранном StreetAccount прогнозе в $43,51 млрд. "Результаты, по нашему мнению, учтены в котировках акций эмитента", - отмечают аналитики банка.

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