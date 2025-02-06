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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" понизили рекомендацию для акций ЮГК до "держать"
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06 февраля 2025 года 15:25
"Т-Инвестиции" понизили рекомендацию для акций ЮГК до "держать"
"Т-Инвестиции" понизили рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную цену на уровне 0,93 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Алексеевского. "Бумаги с начала 2025 года выросли более чем на 20% вслед за ценами на золото и вплотную приблизились к нашему таргету 0,93 руб./акция. Потенциал для дальнейшего роста ограничен, поэтому мы снижаем рекомендацию", - указывает эксперт. Один из факторов инвестиционной привлекательности ЮГК - потенциальный рост объемов производимого золота более чем в два раза к 2028 году относительно уровня 2023, года, однако пока увеличение объемов производства идет медленнее, чем изначально прогнозировалось, констатирует Алексеевский. Более того, эмитент пока не представил обновленный прогноз по объемам производства золота на 2025 год. Это может произойти вместе с публикацией производственных результатов за 2024 год (ориентировочно в конце февраля), полагает аналитик. "После выхода на биржу компания пока ни разу не платила дивиденды. По нашим оценкам, чистый долг/скорр. EBITDA у ЮГК на конец 2024 года составил 1,5x, что теоретически позволяет компании выплатить дивиденды за прошедший год. По нашим расчетам, при выплате 50% чистой прибыли за 2024 год дивиденд может составить около 0,03 руб./акция. Доходность такой выплаты к текущей цене - 3,3%", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮЖУРАЛЗОЛОТО/ЮГК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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