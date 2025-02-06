Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 6000-6120п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6000-6120 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом позитивную динамику. Торги на внешних площадках также проходят на положительной территории. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6000-6120 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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