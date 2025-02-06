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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"
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06 февраля 2025 года 12:55
"Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"
"Финам" после изучения отчетности за 4К24 сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $35,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант американской фарминдустрии вполне благополучно отчитался за минувший квартал: и выручка, и скорректированная чистая прибыль превысили прогнозы, при этом компания подтвердила свои ожидания на 2025 год, чему не помешали изменения на политической арене США, - отмечает эксперт. - В конце 2024 года избрание Трампа и перспектива назначения "антиваксера" Кеннеди на пост главы американского минздрава оказали кратковременное давление на акции Pfizer, но с тех пор динамика акций улучшилась, а топ-менеджмент компании дал понять, что не опасается сложностей с новой администрацией. Фармгигант в настоящее время выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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