Акции "Группы Аренадата" справедливо оценены рынком на текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) справедливо оценены рынком на текущий момент, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Фактический размер выручки компании за 2024 год оказался в рамках наших ожиданий, - отмечают эксперты. - Основными драйверами увеличения выручки стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга. Мы закрыли инвестиционную идею в акциях "Аренадаты", которую открывали в декабре 2024 года, с доходностью 49,5%. Полагаем, что на текущий момент акции справедливо оценены рынком. Мы позитивно оцениваем планы группы по сохранению высоких темпов роста, расширению продуктовой линейки и привлечению новых клиентов и укреплению своих позиций на рынке систем управления и обработки данных".

Ранее российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных " Группа Аренадата" раскрыл операционные результаты по итогам 2024 года: выручка группы за 2024 год увеличилась на 52,2% и составила 6,0 млрд рублей. Клиентская база группы на конец 2024 года - более 150 организаций, что на 50% выше показателя 2023 года.

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