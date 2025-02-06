"Финам" понизил прогнозную цену акций China Oilfield Services до до HKD8,50

"Финам" понизил прогнозную цену акций China Oilfield Services с HKD9,07 до HKD8,50 и сохранил рейтинг на уровне "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 22,8%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Снижение целевой цены связано с замедлением темпов повышения финансовых результатов компании, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - С локальных максимумов октября акции China Oilfield Services упали почти на 20%, что преимущественно связано со смешанной отчетностью за III квартал и с общим снижением китайского рынка. При этом после коррекции оценка China Oilfield Services по EV/EBITDA опустилась до многолетних минимумов, а повышение финансовых результатов хотя и замедлилось, но все еще продолжается на фоне роста добычи шельфовой нефти в Китае, что поддержит акции компании".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, которая специализируется на шельфовой добыче нефти.

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