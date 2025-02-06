Котировки акций Ленты сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"

Котировки акций МКПАО "Лента" сохраняют потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Судя по операционным результатам "Ленты" за 2024 год, компания продолжает демонстрировать опережающие собственные прогнозы темпы роста, - отмечают эксперты в комментарии. - С начала года акции "Ленты" выросли на 15,37%, бизнес развивается стремительными темпами, компания проводит эффективные M&А сделки и продолжает поддерживать высокую для ритейла маржинальность, превышающую 7%. Наша рекомендация для акций "Ленты" - "держать", так как котировки акций компании сохраняют потенциал роста".

Ранее "Лента" раскрыла операционные результаты за 4К24: общая выручка от реализации прибавила 18% г/г, составив 264 млрд руб. Выручка от продаж в сегменте гипермаркетов выросла на 11% г/г до 153 млрд руб., в сегменте супермаркетов - на 36% до 26 млрд руб., а доходы от реализации "магазинов у дома" достигли 78 млрд руб. (+24% г/г).

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