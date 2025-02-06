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06 февраля 2025 года 10:58
Котировки акций Ленты сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Лента" сохраняют потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Судя по операционным результатам "Ленты" за 2024 год, компания продолжает демонстрировать опережающие собственные прогнозы темпы роста, - отмечают эксперты в комментарии. - С начала года акции "Ленты" выросли на 15,37%, бизнес развивается стремительными темпами, компания проводит эффективные M&А сделки и продолжает поддерживать высокую для ритейла маржинальность, превышающую 7%. Наша рекомендация для акций "Ленты" - "держать", так как котировки акций компании сохраняют потенциал роста". Ранее "Лента" раскрыла операционные результаты за 4К24: общая выручка от реализации прибавила 18% г/г, составив 264 млрд руб. Выручка от продаж в сегменте гипермаркетов выросла на 11% г/г до 153 млрд руб., в сегменте супермаркетов - на 36% до 26 млрд руб., а доходы от реализации "магазинов у дома" достигли 78 млрд руб. (+24% г/г). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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06 февраля 2025 года 10:41
Пара рубль/юань сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 13 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
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.06 февраля 2025 года 10:18
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Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая данные о замедлении темпов инфляции
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая как опубликованные накануне еженедельные данные о замедлении темпов инфляции вторую неделю подряд, что снижает вероятность новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ, так и в целом благоприятный внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 февраля 2025 года 09:43
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.06 февраля 2025 года 09:27
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.06 февраля 2025 года 09:15
Рынок акций США завершил сессию в среду в плюсе, уверенно подорожали бумаги Nvidia. Фондовые индексы Азии растут, рынок Австралии прибавил 1,2%. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $74,7 за баррель. читать дальше
.06 февраля 2025 года 09:12
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.05 февраля 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил день отскоком вверх в надежде на замедление инфляции и прогресс в переговорах по Украине
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ, снижавшийся большую часть торгов в среду на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $75 за баррель) из-за локального ослабления опасений расширения торговых войн, вечером отскочил вверх в надежде на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на замедление инфляции в России; индекс МосБиржи отскочил выше 2930 пунктов после отката днем ниже рубежа 2900 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями "Селигдара" (MOEX: SELG) (+13,8%) на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла превысила $2900 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США. читать дальше
.05 февраля 2025 года 19:38
Москва. 5 февраля. Юань сильно упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль уверенно вырос, обновив максимальные отметки с сентября 2024 года несмотря на негативную динамику цен на нефть. читать дальше
.05 февраля 2025 года 19:02
Акции "Ленты" обладают потенциалом для закрепления выше исторического максимума 1389,6 руб. на среднесрочном горизонте, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Компания представила в среду операционные результаты за 4К2024. - традиционно сильный для ретейлеров, - отмечает... читать дальше
.05 февраля 2025 года 18:44
Москва. 5 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.05 февраля 2025 года 18:38
Курс юаня к началу второго квартала вырастет до 13,5-14 руб., считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В январе Минфин РФ собрал неплохой объем нефтегазовых доходов - 789 млрд руб., что соответствует средним уровням второй половины прошлого года, - указывает эксперт. -Покупки валюты в... читать дальше
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Акции "ГК ПИК" непривлекательны для инвестиций на текущий момент, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "На текущий момент мы находим акции "ГК ПИК" непривлекательными для инвестиций на фоне осторожного взгляда на перспективы рынка недвижимости в столичном регионе (спрос падает из-за... читать дальше
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