Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2950-3000 пунктов - ПСБ

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2950-3000 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Настроения на рынке акций в среду поступательно улучшались: индекс Мосбиржи, после очередных безуспешных попыток первой половины дня опуститься ниже 2900 пунктов, ближе к вечерней сессии перешел к достаточно неплохому росту, сумев отыграть все потери начала недели, - отмечает эксперт в комментарии. - Поддержку общерыночному сантименту оказали как заявления пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова об интенсификации контактов между США и Россией, так и данные о постепенном замедлении инфляции в России, настраивающие инвесторов на сохранение ключевой ставки по итогам заседания Банка России 14 февраля. Торговая активность заметно выросла - объем торгов ключевыми бумагами превысил 134 млрд руб., - это максимум с 20 января."

Аналитик банка ждет сохранения импульса рынка акций к росту и рассчитывает, что индекс Мосбиржи в четверг будет находиться в диапазоне 2950-3000 пунктов. Локтюхов не исключает тест "круглого" уровня уже сегодня-завтра - по мнению стратега, технические цели текущей фазы роста расположены выше.

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