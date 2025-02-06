Рубль утром заметно дорожает в паре с юанем на фоне укрепления нефти

Москва. 6 февраля. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль заметно растет на фоне умеренного укрепления нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,851 руб. (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 39,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара "юань-рубль" в ближайшее время предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. за юань, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"За последние дни российская валюта укреплялась к юаню третью торговую сессию подряд, а в целом за последнее время непрерывное укрепление рубля происходит с середины января, - констатирует эксперт. - Первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса, хотя сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. Однако в целом можно предположить, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкционных ограничений окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась".

По мнению Кравченко, об отсутствии повышенного спроса на юаневую ликвидность в том числе свидетельствует очередное понижение Банком России лимита по валютным свопам (с 10 млрд до 5 млрд юаней), не вызвавшее негативной реакции на рынке.

"Полагаем, что в ближайшее время пара "юань-рубль" предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. Если это не удастся сделать сразу, то, вероятно, получится ближе к концу февраля вместе с очередными налоговыми платежами", - прогнозирует аналитик.

Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть стабилизировались в четверг после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,67 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,18%, до $71,16 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.