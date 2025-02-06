Позиции фондовых "быков" усиливаются - БКС Экспресс

Позиции фондовых "быков" усиливаются, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи с утра и до позднего вечера среды прошел путь в 2%: на дне было под 2890 пунктов, а на вершине уже за 2958 пунктов, - отмечает аналитик в комментарии. - Движение снизу-вверх технически позитивно. В целом сохраняется боковик в границах 2900-3000 пунктов. Динамика оборотов торгов показательна - на падении рынка во вторник было всего 81 млрд руб., а на вчерашнем выносе уже над 134 млрд руб. Позиции фондовых "быков" явно сильнее".

Факторами выкупа просадки, по мнению Зельцера, стали ожидания урегулирования геополитического конфликта. "По ряду сообщений можно сделать вывод, что консультации идут. А инфляция все-таки замедлилась - недельные метрики отразили затухание роста потребительских цен, годовой уровень инфляции все еще высокий, но уже стабильный", - пишет эксперт.

Неопределенность на внешнем контуре и по монетарному циклу ЦБ пока сдерживает рынок от выхода из зимнего боковика, однако по мере появления обнадеживающих сигналов верхняя граница формации вряд ли устоит, считает стратег. Возможно, будущая неделя станет определяющей для среднесрочного курса рынка: Мюнхенская конференция начинается 14 февраля - Штаты планируют представить план урегулирования. В ту же пятницу будет и решение ЦБ по ставке. По оценкам БКС, регулятор сохранит текущие 21%.

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