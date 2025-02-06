Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая данные о замедлении темпов инфляции

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая как опубликованные накануне еженедельные данные о замедлении темпов инфляции вторую неделю подряд, что снижает вероятность новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ, так и в целом благоприятный внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Фондовые индексы США завершили торги в среду в плюсе на фоне неоднородных корпоративных отчетов и статданных. На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

Азиатские рынки акций также растут на торгах в четверг вслед за подъемом индексов Уолл-стрит накануне. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром подрастают в рамках коррекции после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,87 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 2,1%, до $74,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $71,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,3%, до $71,03 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,84 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,507 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля снизился на 0,11% и составил 107,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 985,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,38%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,31%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,8%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,72%) и "АФК Система-1P-21" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "КЛС-трейд" 5 февраля начинает размещение облигаций серии БО-03 сроком обращения девять месяцев объемом 550 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 29,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 33,83% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 3-го купонного периода ежемесячно будет погашаться по 12,73% от номинала.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 с "не менее 1 млрд рублей" до 1,93 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 28,08% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение начнется 7 февраля и продлится до 28 февраля или даты размещения последней облигации выпуска. Заем будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) установила финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей на уровне 21,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,51% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-07 со сроком обращения 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 1-46 купонов выпуска 4-летних облигаций серии 001P-36R на уровне 19,95% годовых. Компания 5 февраля провела сбор заявок на облигации. Объем выпуска пока не раскрывается. Размещение состоится 11 февраля.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) 13 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 26% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 29,33%, купоны ежемесячные. Дата техразмещения будет объявлена позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

МКПАО "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001P-12 объемом 500 млн юаней с расчетами в рублях и выпуск облигаций серии БО-001P-13 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения юаневых бондов - 1,3 года, рублевых - 1,5 года. По рублевому выпуску купоны будут плавающими и определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Ориентир премии - не выше 450 базисных пунктов. Купоны по обоим займам ежемесячные. Бонды в юанях будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) во второй половине февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П15 с офертой через 3 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 24,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не более 27,45%, купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 15-16-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 14% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых.

ООО "Иволга структурные продукты" 24 февраля выкупит по оферте до 100 тыс. 042 облигаций серии 002-01 по цене 99% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 17 по 21 февраля. Компания завершила размещение выпуска 002-01 в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых.