Вероятны попытки восстановления котировок коротких и среднесрочных ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятны попытки восстановления котировок коротких и среднесрочных ОФЗ в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду перекрыл декабрьский гэп на уровне 102,5 пункта, продемонстрировав 50%-ую коррекцию от роста индекса 19-23 декабря. В ближайшее время ожидаем переход индекса к консолидации в диапазоне 102-103 пункта. В четверг ждем попытки восстановления индекса после выхода обнадеживающих данных по инфляции. Так, наметился тренд на планомерное снижение недельной инфляции - с 28 января по 3 февраля рост цен замедлился до 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января и 0,25% с 14 по 20 января. В совокупности с сохранением слабых темпов роста кредитования, ожидаем сохранения ключевой ставки на заседании 14 февраля".

Спрос на ОФЗ в среду был, по мнению Грицкевича, не слишком выразительный на фоне коррекции индекса госбумаг - было размещено 11-летних ОФЗ на 33,5 млрд руб. и 5-летних - на 12,7 млрд руб.

Эксперт ждет в четверг попыток восстановления котировок коротких и среднесрочных госбумаг, которые находились под давлением последние дни из-за роста неопределенности относительно решений ЦБ на февральском заседании.

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