Рынок акций РФ завершил день отскоком вверх в надежде на замедление инфляции и прогресс в переговорах по Украине

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ, снижавшийся большую часть торгов в среду на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent просел к $75 за баррель) из-за локального ослабления опасений расширения торговых войн, вечером отскочил вверх в надежде на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на замедление инфляции в России; индекс МосБиржи отскочил выше 2930 пунктов после отката днем ниже рубежа 2900 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями "Селигдара" (MOEX: SELG) (+13,8%) на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла превысила $2900 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2930,56 пункта (+0,4%, минимум сессии - 2889,87 пункта), индекс РТС - 941,5 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составил 98,0556 руб. (-47,8 копейки).

В Кремле в среду заявили, что контакты России и США по урегулированию на Украине ведутся по линии отдельных ведомств и в последнее время они стали более активными. "Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проводят активные переговоры по ситуации на Украине как с Киевом, так и с российской стороной.

Подорожали в среду также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Вышедшие после закрытия основной сессии Мосбиржи данные Росстата показали некоторое замедление недельной инфляции, что несколько ослабило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Так, инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января и 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%. Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, динамика индекса МосБиржи в среду в основном была боковой, но к концу дня покупатели несколько увеличили активность. Рыночная конъюнктура складывалась неблагоприятно - рубль укреплялся, нефть дешевела, а геополитический фон ярких новостей не принес.

Перспективы новых торговых войн тревожат инвесторов по всему миру. Не порадовала и макростатистика: январские индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая (Caixin) и еврозоны оказались ниже прогнозных значений. В четверг в еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам, в США - недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается.

"В четверг российский рынок может отыгрывать свежие недельные данные Росстата по темпам роста потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 февраля - 2900-3000 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок к окончанию торгов в среду вышел в плюс по индексам. Локальное укрепление рубля, вероятно связанное со снижением импорта и налоговым периодом, оказывает давление на экспортно ориентированный российский рынок. Тем временем начинается сезон корпоративной годовой отчетности - компании раскрывают свои операционные и финансовые результаты. Продолжилось ралли акций компаний золотодобытчиков на фоне очередного максимума в ценах на золото (более $2900 за унцию). Для акций ПАО "Полюс" позитивной новостью стало утверждение акционерами компании сплита бумаг с коэффициентом 1:10. Акции "Газпрома" позитивно восприняли назначение ГОСА на 26 июня и утверждение повестки, которая включает обсуждение вопроса о распределении дивидендов (включение данного вопроса в повестку - стандартная форма), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду отскочил вверх от района локальных минимумов в ожидании дополнительных сигналов. В среду стало известно, что Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на 20%, до 3,3 млрд руб. в день.

Акции "Селигдара" оставались в стадии ралли, пытаясь догнать рост бумаг ПАО "Полюс" и цен на золото, которые в среду обновили исторический максимум, превысив $2900 за унцию. Акции "АЛРОСА" (56,39 рубля), которые в конце декабря вместе со всем рынком вышли из среднесрочного нисходящего тренда, в этом году испытывают сложности с развитием роста, встретившись с сопротивлением в районе 59 руб. При позитивном сценарии, однако, котировки могут развить повышение на фоне возможного восстановления цен на алмазы в 2025 году по мере сокращения запасов у огранщиков Индии, который прогнозируют в том числе в самой компании "АЛРОСА", считает аналитик.

По акциям "Самолета" возобновилась фиксация прибыли на фоне сохранения непростой ситуации в строительной отрасли. В "Самолете" при этом объявили, что получили заявки на выкуп облигаций в объеме около 2 млрд руб. из общей возможной суммы 10 млрд руб. "ММК" в среду сообщил, что перенесет публикацию финансовых результатов за 2024 год для "получения дополнительной информации". Вокруг сталелитейных компаний после слабых финансовых результатов "Северстали" и отказа компании от выплаты дивидендов за IV квартал 2024 года начинает складываться более негативный фон, констатирует Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду преобладали сдержанные продажи. Экономическая неопределенность в мире сохранятся из-за жесткого тона президента США Дональда Трампа по торговым и геополитическим вопросам, что несет в себе понижательные риски для акций развитых рынков, которые, однако, все еще стремятся сохранить восходящие тренды. Российский рынок удерживается в узких диапазонах торгов и в середине недели, в частности, отступил от района поддержки 2880 пунктов по индексу МосБиржи. Запал покупателей во второй половине января сменился неуверенностью на фоне отсутствия конкретики по возможному разрешению украинского конфликта и комментариев представителей ЦБ РФ о сохранении высокого инфляционного давления в январе этого года. Участники, однако, по-прежнему обращают внимание на конкретные корпоративные истории, в частности, с начала года в лидерах роста в составе индекса Мосбиржи остаются акции "ПИКа", "Полюса", "Самолета" и "Селигдара", заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе также нет единого вектора (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,6%, CAC 40 просел на 0,4%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,4%, Dow топчется на месте).

Китайский рынок просел в ходе первых торгов после недельных выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Инвесторов беспокоит возросшая напряженность в американо-китайской торговле, а также неопределенность экономических перспектив, отмечает Trading Economics.

США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в январе опустился до 51 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 52,3 пункта.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе ускорились до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 1,9% в предыдущий месяц. В результате инфляция достигла максимума за полгода. В январе относительно декабря цены повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали роста на 2% в годовом выражении и 0,4% за месяц.

На нефтяном рынке в среду цены ускорили снижение под давлением опасений из-за введения пошлин на импорт в США и Китае, а также на фоне статистики Минэнерго США о росте запасов сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $75,16 за баррель (-1,4% и +0,3% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,7 за баррель (-1,4% и -0,6% во вторник).

Обещанное ранее вступление в силу американских пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено. Между тем министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на введенные Штатами 10-процентные пошлины на китайские товары.

Подписанный Трампом новый указ предусматривает восстановление политики максимального давления на Иран. Это предполагает введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана, в том числе в ответ на работу по ядерной программе и разработке баллистических ракет. За последние четыре года санкционное давление на Иран ослабло, что позволило стране нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 5,47 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 210 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,07 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 34 тыс. баррелей после роста на 326 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+8,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,1% и +13,5% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+4,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+3,5%).

Снизились акции ПАО "Томская распределительная компания" (-6,2%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-4,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,9%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (-3,8%).

Выручка ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (-5,4%, до 159,8 рубля) (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) выросла по итогам 2024 года до 6 млрд рублей, что на 52% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

В конце сентября - начале октября 2024 года "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей. После IPO акции компании были включены в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики.

Выручка МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG) (ГК "МД Медикал", МДМГ) (-1,6%) в IV квартале 2024 года составила 9,09 млрд рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,37 млрд рублей (из них 10,7 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 8,94 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 8,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).