Фондовые рынки в плюсе, цены на нефть стабильны

Рынок акций США завершил сессию в среду в плюсе, уверенно подорожали бумаги Nvidia. Фондовые индексы Азии растут, рынок Австралии прибавил 1,2%. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $74,7 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги в среду в плюсе на фоне неоднородных корпоративных отчетов и статданных.

На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+6,5%). Биотехнологическая компания зафиксировала более высокие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в четвертом квартале.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочила на 5,4%. Ее ключевой партнер - Super Micro Computer Inc. - объявил о запуске дата-центра для ИИ-разработок на базе платформы Nvidia. Акции Super Micro подорожали на 8%.

Уверенный рост в среду также показали бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (+3,2%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+2%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1,8%).

Рыночная стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) увеличилась на 1,7%. По данным СМИ, ритейлер стремится сократить число корпоративных офисов, перемещая сотрудников в центральные локации. Офис Walmart в Шарлотте (Северная Каролина) будет закрыт, что повлечет за собой сокращение сотен рабочих мест.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 7,3%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, однако последний показатель оказался слабее прогнозов рынка.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) и Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. упали на 6,3% и 7,6% соответственно, хотя основные квартальные показатели обеих компаний превзошли ожидания рынка.

В случае AMD разочарованием для инвесторов стала выручка компании в сегменте чипов для дата-центров, в случае Uber - прогноз для совокупного объема заказов на текущий квартал.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. уменьшилась на 3,6%. Германская отраслевая организация сообщила, что регистрации новых электромобилей Tesla в ФРГ в январе упали на 60%.

Бумаги поставщика "облачных" приложений для управления персоналом и финансами Workday Inc. (SPB: WDAY), объявившего о намерении сократить 1,75 тыс. рабочих мест, выросли в цене на 6,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 317,24 пункта (0,71%) и составил 44873,28 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 23,6 пункта (0,39%) - до 6061,48 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 38,31 пункта (0,19%), составив 19692,33 пункта.

Азиатские рынки акций растут на торгах в четверг вслед за подъемом индексов Уолл-стрит накануне.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Electronic (International) Co. Ltd., дорожающие на 14,1%.

Рыночная стоимость Sunny Optical Technology Group увеличивается на 10,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 6,4%, Lenovo - на 6%, JD Health International - на 4,4%.

Baidu Inc. (SPB: BIDU) теряет 2,5% капитализации, China Resources Land и Meituan (SPB: 3690) - 1,3%, Haier Smart Home - 1,2%, WH Group (SPB: 288) - 1,1%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,5%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Renesas Electronics (+14,1%).

Рыночная стоимость Nippon Electric Glass повышается на 9,9%, BANDAI NAMCO Holdings - на 8,7%, Tosoh Corp. - на 6,4%, Nomura Holdings - на 5,3%.

Цена акций Kanadevia Corp. снижается на 8,2%, KDDI Corp. - на 6,7%, Kikkoman Corp. - на 5,8%, FUJIFILM Holdings - на 5,1%, Daikin Industries - на 4,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,7%.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 1,1%, Samsung Electronics - на 1,3%.

Котировки бумаг Posco снижаются на 0,8%, Hyundai Motor - на 0,7%.

Рыночная стоимость LG CNS уменьшается на 2,2% во второй торговый день подряд после IPO, которое стало крупнейшим в Южной Корее более чем за два года. Объем прошедшего по верхней границе заявленного ценового диапазона размещения софтверного подразделения LG Group составил 1,2 трлн южнокорейских вон ($821 млн).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.

Профицит Австралии во внешней торговле товарами в декабре 2024 года сократился до минимальных с сентября 5,09 млрд австралийских долларов ($3,19 млрд) с пересмотренных вниз 6,79 млрд долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал положительное сальдо на уровне 7 млрд долларов, по данным Trading Economics.

Экспорт товаров увеличился на 1,1% в помесячном сравнении и достиг максимальных за десять месяцев 44,93 млрд долларов. Импорт вырос на 5,9% - до максимальных за девять месяцев 38,94 млрд долларов.

Капитализация BHP увеличилась в четверг на 0,3%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $74,67 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,59 (2,1%), до $74,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,18%), до $71,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,67 (2,3%), до $71,03 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник.

"Существенная эскалация и расширение торговой войны ухудшат перспективы мировой экономики, что может привести к снижению спроса на нефть", - отмечает аналитик Exinity Хань Тань, слова которого приводит Market Watch.

"Торговый спор между США и Китаем продолжает вносить неопределенность в ситуацию на глобальном нефтяном рынке", - говорит аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. Тем временем, рост запасов нефти в США "указывает на возможность избытка предложения на внутреннем рынке, что может оказать понижательное давление на цены", отмечает она.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.