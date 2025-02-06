Пара рубль/юань в ближайшее время предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. - "Велес Капитал"

Пара рубль/юань в ближайшее время предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. за юань, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"За последние дни российская валюта укреплялась к юаню третью торговую сессию подряд, а в целом за последнее время непрерывное укрепление рубля происходит с середины января, - констатирует эксперт. - Первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса, хотя сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. Однако в целом можно предположить, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкционных ограничений окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась".

По мнению Кравченко, об отсутствии повышенного спроса на юаневую ликвидность в том числе свидетельствует очередное понижение Банком России лимита по валютным свопам (с 10 до 5 млрд юаней), не вызвавшее негативной реакции на рынке.

"Полагаем, что в ближайшее время пара юань/рубль предпримет попытки закрепиться ниже 13 руб. Если это не удастся сделать сразу, то вероятно получится ближе к концу февраля вместе с очередными налоговыми платежами", - прогнозирует аналитик.

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