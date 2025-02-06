Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- производственные заказы Германии в декабре (10:00 МСК);

- розничные продажи еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- заседание Банка Англии по процентной ставке (15:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (17:15 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- квартальные результаты Amazon.com, Eli Lilly, AstraZeneca, Philip Morris, Honeywell, ConocoPhillips, Motorola, Microchip.

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