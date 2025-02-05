Акции Ленты обладают потенциалом для закрепления выше исторического максимума 1389,6 руб. - ПСБ

Акции "Ленты" обладают потенциалом для закрепления выше исторического максимума 1389,6 руб. на среднесрочном горизонте, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Компания представила в среду операционные результаты за 4К2024. - традиционно сильный для ретейлеров, - отмечает эксперт. - "Лента" не стала исключением, показав рост розничных продаж на 18,8% г/г, до 261,4 млрд руб. Мы положительно оцениваем результаты "Ленты". Таргет компании по выручке на текущий год - 1 трлн руб. Полагаем, что он будет выполнен за счет фокуса на магазинах у дома и дрогери и сохранения хорошо оправдавшей себя стратегии развития супермаркетов. Сегодня бумаги обновляли исторический максимум (1389,6 руб.), и мы видим потенциал для закрепления их выше этого уровня на среднесрочном горизонте".

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