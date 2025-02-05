Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 5 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,2% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,95% годовых). Цена облигаций с погашением в 2042 году также осталась на уровне вторника - 65,9% от номинала (доходность - 9,62% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,54% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 31,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 68,24% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 21,1% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,41% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в среду демонстрируют умеренный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе опустился до 52,8 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2024 года вырос на 24,7% относительно предыдущего месяца - до $98,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,2 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $96,6 млрд с объявленного ранее ноябрьского уровня.

На этой неделе рынок также ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.