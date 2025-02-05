Курс юаня к началу второго квартала вырастет до 13,5-14 руб. - ПСБ

Курс юаня к началу второго квартала вырастет до 13,5-14 руб., считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В январе Минфин РФ собрал неплохой объем нефтегазовых доходов - 789 млрд руб., что соответствует средним уровням второй половины прошлого года, - указывает эксперт. -Покупки валюты в рамках бюджетного правила в феврале Минфин уменьшит на 5%, до 66,5 млрд руб. Но ежедневные покупки сократятся на 20% г/г, до 3,3 млрд руб. из-за большего в этом году количества рабочих дней в феврале. Соответственно, вырастут ежедневные чистые продажи юаней Банком России. Они составят 5,6 млрд руб. против 4,8 млрд в январе. Это незначительно усилит поддержку рубля".

Впрочем, первую скрипку на рынке, по мнению Попова, по-прежнему играет новостной фон, связанный с потенциальным снижением геополитических рисков. Пока сохраняется позитивный новостной фон, рубль может какое-то время оставаться крепким, но, по прогнозам эксперта банка, курс юаня к началу второго квартала вырастет в район 13,5-14 руб.

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