Акции ГК ПИК непривлекательны для инвестиций на текущий момент - "Т-Инвестиции"

Акции "ГК ПИК" непривлекательны для инвестиций на текущий момент, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"На текущий момент мы находим акции "ГК ПИК" непривлекательными для инвестиций на фоне осторожного взгляда на перспективы рынка недвижимости в столичном регионе (спрос падает из-за высоких процентных ставок и отмены безадресной программы льготной ипотеки), - пишут эксперты. - К тому же после начала геополитической напряженности "ГК ПИК" перестала платить дивиденды и значительно снизила объем раскрываемой рынку информации до минимальных уровней, требуемых от публичной компании".

Аналитики отмечают, что компания не обновляет информацию на своем сайте, не публикует операционные результаты и совсем не взаимодействует с инвесторами на рынке, что добавляет волатильности ее акциям.

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