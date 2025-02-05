SberCIB исключил из топ-10 акций РФ ФосАгро и НЛМК, добавил X5

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

На этот раз аналитики исключили акции НЛМК и "ФосАгро", но добавили бумаги "КЦ ИКС 5" (X5).

Таким образом, в состав вошли "Интер РАО", "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", "ИКС 5" и "Аэрофлот".

"Акции НЛМК покидают подборку, потому что в ближайшее время ситуация на рынке стали не станет лучше на фоне слабого спроса, - отмечают эксперты в комментарии. - Акции "ФосАгро" почти достигли таргета и поэтому тоже покидают топ. X5 остается нашим фаворитом в потребительском секторе. Мы ждем, что компания распределит накопленные денежные средства в виде дивидендов".

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