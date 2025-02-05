S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5970-6070п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5970-6070 пунктов на торгах в среду, полагает

аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"В условиях высокой неопределенности ожидаем повышенную волатильность с негативным балансом рисков, - отмечает эксперт. - Ориентируемся на движения S&P 500 в пределах 5970-6070 пунктов. S&P 500 быстро закрыл гэп, образовавшийся в понедельник. Индикатор RSI находится в нейтральной области, указывая на наличие краткосрочного баланса сил "быков" и "медведей". В ближайшие сессии возможна консолидация в диапазоне 5925-6125 пунктов. Повышенная волатильность сохранится. Среднесрочный тренд остается восходящим, пока S&P 500 держится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь падение ниже 5780 пунктов поставит этот тренд под угрозу".

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