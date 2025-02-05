"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 66,3 рубля, что предполагает потенциал роста около 20% от текущих значений на горизонте 2-3 лет, сообщается в комментарии аналитика Елены Кожуховой.

"Акции "АЛРОСА" еще в конце декабря вместе со всем российским фондовым рынком вышли из среднесрочного нисходящего тренда, но в этом году испытывают сложности с развитием роста, встретившись с сопротивлением в районе 59 руб., - отмечает эксперт. - Бумаги вновь стремятся к важной поддержке 52,90 руб. при ухудшении краткосрочных и среднесрочных сигналов. При позитивном сценарии, однако, котировки преодолеют важное сопротивление и могут развить рост вместе со всем российским фондовым рынком, в том числе на фоне возможного восстановления цен на алмазы в 2025 году по мере сокращения запасов у огранщиков Индии, который прогнозируют и в самой компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.