Акции "Группы Аренадата" краткосрочно могут выглядеть лучше рынка - Альфа-банк

Акции ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) краткосрочно могут выглядеть лучше рынка, отмечается в материале аналитиков Альфа-банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

"Аренадата" опубликовала операционные результаты за 4К24 и 2024 год. Выручка за 2024 год на уровне 6,0 млрд руб. с ростом на 52% г/г оправдала прогнозы менеджмента и ожидания рынка, - пишут эксперты. - Мы ожидаем нейтральную реакцию в акциях компании на опубликованные результаты, учитывая рост существенный котировок за последние две недели на 17%. В целом, как мы полагаем, бумаги Arenadata в краткосрочной перспективе могут продолжить выглядеть лучше рынка благодаря сохраняющейся уверенности инвесторов в реализации "истории роста" после IPO".

"Группа Аренадата" занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных.

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