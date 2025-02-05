"Финам" открыл торговую идею: покупать акции СПБ Биржи с целью 168,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "СПБ Биржи" с целью 168,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,8%, стоп-приказ: 133,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

С 1 февраля СПБ Биржа запустила торги по выходным дням наиболее ликвидными ценными бумагами. По мнению аналитиков, увеличение числа торговых дней обеспечит позитивный эффект финансовым показателям компании в последующие отчетные периоды.

"С технической точки зрения котировки преодолели зону сопротивления III квартала 2024 года, сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда, и вернулись на ретест. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 133,2 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,92", - указывают в "Финаме".

СПБ Биржа - российская биржа, основана в 1997 году. Компания предоставляет инвестиционные возможности для частных инвесторов, предлагая широкий спектр инвестиционных инструментов.

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