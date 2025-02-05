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Главная / Мнения аналитиков / ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в феврале - Freedom Finance Global
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05 февраля 2025 года 14:08
ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в феврале - Freedom Finance Global
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания 14 февраля 2025 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Мы полагаем, что ЦБ РФ, принимая во внимание предыдущие повышения ключевой ставки до 21% годовых и то, что эффект от повышений ставки оказывает влияние на инфляцию не мгновенно, а с определенным временным лагом, 14 февраля снова, как и в декабре 2024 года, оставит ее на текущем уровне. Кроме того, регулятор, принимая решение по ставке, наверняка будет учитывать начавшееся в январе текущего года замедление деловой активности в России, которое может замедлиться еще больше, если ключевая ставка будет снова повышена", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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