"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций МДМГ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год, констатируют эксперты. Выручка за IV квартал выросла на 14% г/г и на 20% в целом в 2024 году. Замедление роста в IV квартале ожидаемо, отмечают в инвесткомпании, и связано с нормализацией базы сравнения. Выручка росла по всем основным направлениям, но клиники и госпитали вне Москвы и области показывали опережающий рост.

"У нас позитивный взгляд на акции группы. Ждем неплохих финансовых результатов за II полугодие 2024 года, которые компания раскроет в конце марта", - говорится в обзоре.

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