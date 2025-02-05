Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций МДМГ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"МД Медикал Груп" опубликовала сильные операционные результаты за 4К24, - отмечает эксперт. - Выручка вышла на рекордный квартальный уровень, превысив наши ожидания на 4%, а результат за 3К24 - на 10%. Сбалансированная политика роста и хорошая денежная позиция обеспечивают хорошие предпосылки для выплаты дивидендов за 4К24 (наш прогноз - 60% от чистой прибыли). Мы по-прежнему считаем акции "МД Медикал Груп" привлекательными".

Ранее МДМГ опубликовала операционные результаты за 4К24: общая выручка выросла на 13,8% г/г до 9,1 млрд руб. В московских больницах доходы составили 4,4 млрд руб., повысившись на 10,6% г/г, в регионах - 2,5 млрд руб. (+18,4% г/г). Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области достигла 0,9 млрд руб. (+12,6% г/г), в регионах - 1,3 млрд руб. (16,5% г/г). Общая выручка за 2024 год показала прирост на 20% г/г до 33,1 млрд руб. Чистая денежная позиция на конец 2024 года - 6 млрд руб. при годовых капитальных затратах в 2,3 млрд руб.

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