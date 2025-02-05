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05 февраля 2025 года 11:35
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 250 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Торговая площадка опубликовала данные по оборотам за январь, которые не преподнесли сюрприза. Компания успешно расширяется в сегментах, не попавших под санкции, но операционные доходы останутся под санкционным давлением и в первом полугодии. По-прежнему позитивно смотрим на бизнес Мосбиржи. Компания - очевидный бенефициар высоких ставок, способный за их счет компенсировать растущие расходы на развитие и поддержание бизнеса", - пишет аналитик. Ранее Мосбиржа представила операционные результаты за январь 2025 года: общий объем торгов составил 105,4 трлн руб. (-2,3% г/г). На фондовом рынке: 5 трлн руб. (+11% г/г). на срочном рынке: 8,3 трлн руб. (+6,4% г/г), на денежном рынке: 85,6 трлн руб. (+23,5% г/г). Обороты на прочих рынках (рынки валюты и драгметаллов), судя по этим данным, упали на 79% г/г, до 5,5 трлн руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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