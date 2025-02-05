Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров

Москва. 5 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,368 руб. (+10,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 руб. за юань. Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США. Сегодня ждем роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учетом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортеров. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты, так что существенного ослабления рубля не ждем. До конца недели по-прежнему прогнозируем закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 рубля за юань. Возможно движение к верхней границе указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,3% - до $75,96 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 0,18% - до $72,56 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.