"Финам" сохраняет рейтинг акций Lam Research на уровне "покупать" с целевой ценой на уровне $87,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Lam Research успешно завершила календарный 2024 год, и менеджмент компании ожидает сохранения позитивной динамики в 2025 году на фоне продолжающегося восстановления рынка чипов памяти, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее в среднесрочной перспективе такие факторы риска, как ограничения на поставки оборудования в Китай, будут оказывать все более ощутимое влияние на бизнес компании. В связи с этим мы сохраняем прежнюю целевую цену акций Lam Research".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

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