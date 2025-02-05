Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 13,3-13,7 руб./юань к концу недели - ПСБ

Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 13,3-13,7 руб./юань к концу недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 руб. /юань, - констатирует аналитик. - Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США. Сегодня ждём роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учётом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных, и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортёров. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты, так что существенного ослабления рубля не ждем".

До конца недели эксперт банка по-прежнему прогнозирует закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 рублей за юань и допускает движение к верхней границе указанного диапазона.

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