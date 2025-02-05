Рынок акций вошел в зону покупки - "Алор Брокер"

Рынок акций вошел в зону покупки, и наиболее безопасными на данный момент выглядят акции финансового сектора, говорится в комментарии говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Утренний отскок на рынке акций во вторник не удался, очень быстро рынок накрыла волна несильных распродаж, которая утащила Индекс Мосбиржи по итогам дня на 0,3% вниз, - отмечает эксперт. - Однако обороты торгов были невысокими, всего 80 млрд руб., а это говорит о том, что основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию. На вечерней сессии продажи продолжились, сейчас основной рублевый индикатор рынка торгуется в районе сильной поддержки 2900 пунктов. Поскольку никаких негативных драйверов нет, здесь имеет смысл рисковать, и делать спекулятивные покупки. Наиболее безопасными для них выглядят акции финансового сектора, включая саму Мосбиржу".

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