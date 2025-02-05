Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник выросли вслед за подъемом технологического и нефтяного секторов. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний. Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это самое значительное снижение за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий уровень с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают позитивную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличилось на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК вырос на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,8% в ходе первых торгов после недельных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,3%. Инвесторов беспокоит возросшая напряженность в американо-китайской внешнеторговой политике, а также неопределенность экономических перспектив, отмечает Trading Economics. США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,14% - до $76,09 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,3%, до $76,2 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизилась на 0,03% - до $72,68 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,6%, до $72,7 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран. Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Между тем аналитики S&P Global Commodity Insights отметили, что ответные меры Китая остаются довольно сдержанными, что говорит о готовности Пекина "скорее к переговорам, чем к эскалации".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, а также ждут снижения запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,241 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,755 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля снизился всего на 0,02% и составил 107,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 986,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1%), "Магнит БО-004Р-01" (+0,46%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-1,04%), "СТМ-001Р-02" (-0,49%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение двух выпусков облигаций: серии 001P-34R сроком обращения 3,4 года объемом 20 млрд рублей и серии 001P-35R сроком обращения 3,5 года объемом 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 28 января за час без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов эмиссий была установлена на уровне 20,1% годовых до погашения.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 января. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, а спред к ключевой ставке снижался дважды - с первоначального не выше 400 базисных пунктов. Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия в размере 340 базисных пунктов (3,4% годовых).

ООО "Биннофарм групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-04 с офертой через 1,5 года с "не менее 2 млрд рублей" до 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16R со сроком обращения 15 месяцев объемом 20 млрд рублей на уровне 21,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,57% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 28,08% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев с "не менее 10 млрд рублей" до 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 5 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на годовые облигации серии 001Р-10 объемом не более 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,75% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Промсвязьбанк" 11 февраля соберет заявки на выпуск годовых облигаций серии 003P-11 объемом не более 8 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны, ориентир ставки - не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 24,47%. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название - "Держава-платформа") установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 17% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 15-летний биржевой выпуск объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 12% годовых. По выпуску 17 февраля предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 4 млн облигаций серии А26 и 7 млн облигаций серии А31 по цене 100% от номинала. Объем выпуска облигаций серии А26 составляет 6 млн облигаций, серии А31 - 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 66,7% выпуска А26 и выпуск А31 в полном объеме. Ранее "ДОМ.РФ" установил ставки последующих купонов по данным займам: ставка 47-го купона бондов А26 составляет 21,4% годовых, 21-го купона серии А31 - 21,9% годовых. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года с погашением в ноябре 2029 года. Бонды серии А31 на 7 млрд рублей были размещены в январе 2015 года с погашением в феврале 2034 года.