"Финам" подтверждает целевую цену акций Intel на уровне $21,8

"Финам" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 12,4%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Несмотря на неплохие результаты за 4-й квартал 2024 года, мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы Intel, - пишет эксперт Гордей Смирнов. - Компания лишь в начале пути по восстановлению своих позиций в ключевых сегментах рынка, предстоящий год будет для нее непростым, учитывая растущую конкуренцию в индустрии микроэлектроники. На наш взгляд, бумаги Intel могут представлять интерес для покупки лишь на более значительных просадках".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая включает в себя самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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